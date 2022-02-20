Белоруссия и РФ решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России приняли решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства, сообщил в воскресенье министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", - заявил Хренин, слова которого приводятся в телеграм-канале Минобороны Белоруссии.

Он отметил, что в ходе дальнейшей проверки будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки.

Как заявил Хренин, "в целом, ее направленность останется неизменной - она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ".

Накануне госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, чьи слова приводит БелТА, сказал, что несмотря на завершение совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022", проверка боеготовности может быть продолжена.

10 февраля Россия и Белоруссия начали крупные маневры "Союзная решимость - 2022". Учения в Белоруссии, на которые РФ перебросила ряд частей и подразделений Восточного военного округа (ВВО), продлятся до 20 февраля.

Ранее российские военные сообщили о прибытии в Белоруссию на учения ряда подразделений ВВО со штатным вооружением. Кроме того, официально сообщалось, что в Белоруссию на маневры перебазирована российская система ПВО дальнего действия С-400 "Триумф", дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С", а также многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25.

В Москве и Минске заявили, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.