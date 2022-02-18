В Донецке заявили о предотвращении диверсии на нефтебазе и заводе "Стирол"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о предотвращенной диверсии на нефтебазе.

Сегодня ночью украинская диверсионная группа попыталась проникнуть на территорию нефтебазы в районе поселка Еленовка, заявил журналистам в пятницу представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, диверсанты собирались подорвать резервуары, "рассчитывая, что в них хранятся ГСМ".

Однако диверсию удалось предотвратить, заявил он, не приведя никаких деталей.

В свою очередь в министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР заявили, что в пятницу около 04:00 по московскому времени "украинской диверсионно-разведывательной группой предпринята попытка подрыва емкостей для хранения аммиака на территории завода "Стирол" в Горловке".

Как отмечается в сообщении на сайте МГБ ДНР, во время попытки диверсии ранен охранник предприятия 1957 года рождения.