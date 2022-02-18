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Лавров упрекнул миссию ОБСЕ в попытках сгладить вину Киева за инциденты в Донбассе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине в своих докладах пытается сгладить вину Киева в тех или иных инцидентах в Донбассе, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас, когда специальная мониторинговая миссия освещает последние события, события последних дней, мы опять обращаем внимание на то, что она делает это обезличенно, лишь отмечая большое количество обстрелов, большое количество разрушений, но не указывая, кто ведет основные обстрелы, где основная часть разрушений", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

По словам министра, российская сторона будет добиваться того, чтобы "подобного рода информация на постоянной основе, конкретно, с указанием инициаторов нарушения режима прекращения огня, с указанием тех целей, по которым бьют соответствующие силы, была предоставлена членам ОБСЕ на регулярной основе".

"Пока что мы видим, что специальная мониторинговая миссия всячески пытается как-то сглаживать те вопросы, которые указывают на виновность вооруженных сил Украины", - подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ ОБСЕ Донбасс Украина

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