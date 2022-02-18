В СММ ОБСЕ в Донбассе зафиксировали увеличение числа нарушений режима прекращения огня

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в своём ежедневном отчёте фиксируют увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе.

"В Луганской области СММ зафиксировала 402 нарушения режима прекращения огня, включая 188 взрывов неопределенного происхождения", - говорится в отчете СММ ОБСЕ от 17 февраля, опубликованном на сайте организации.

В нем отмечается, что большинство нарушений перемирия зафиксировано в пределах и вблизи участка разведения сил и средств в районе н. п. Золотое.

"За предыдущий отчетный период в этой области зарегистрировано 129 нарушений режима прекращения огня (большинство также вблизи участка разведения в районе Золотого)", - говорится в отчёте СММ.

Кроме того, по данным отчёта наблюдателей ОБСЕ "в Донецкой области Миссия зафиксировала 189 нарушений режима прекращения огня, включая 128 взрывов ... За предыдущий отчётный период в области зафиксировано 24 наращения режима прекращения огня".