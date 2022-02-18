Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программа  Россия Россия ЯпонияПодробнееКонькобежный спорт11:30Женщины. Финал  Япония Нидерланды СШАПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 417 731 955+2 532 256

В СММ ОБСЕ в Донбассе зафиксировали увеличение числа нарушений режима прекращения огня

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в своём ежедневном отчёте фиксируют увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе.

"В Луганской области СММ зафиксировала 402 нарушения режима прекращения огня, включая 188 взрывов неопределенного происхождения", - говорится в отчете СММ ОБСЕ от 17 февраля, опубликованном на сайте организации.

В нем отмечается, что большинство нарушений перемирия зафиксировано в пределах и вблизи участка разведения сил и средств в районе н. п. Золотое.

"За предыдущий отчетный период в этой области зарегистрировано 129 нарушений режима прекращения огня (большинство также вблизи участка разведения в районе Золотого)", - говорится в отчёте СММ.

Кроме того, по данным отчёта наблюдателей ОБСЕ "в Донецкой области Миссия зафиксировала 189 нарушений режима прекращения огня, включая 128 взрывов ... За предыдущий отчётный период в области зафиксировано 24 наращения режима прекращения огня".

СММ ОБСЕ Донбасс

Новости по теме

Новости

Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины

Что случилось этой ночью: пятница, 18 февраля

США сообщили о готовности встретиться с Лавровым в конце следующей недели

США сообщили о готовности встретиться с Лавровым в конце следующей недели

США надеются, что РФ примет приглашение Блинкена встретиться с Лавровым в Женеве

В ЛНР сообщили о 29 нарушениях со стороны украинских военных за сутки

В ЛНР сообщили о 29 нарушениях со стороны украинских военных за сутки

МВД Великобритании закрыло программу "золотых виз" для богатых мигрантов

МВД Великобритании закрыло программу "золотых виз" для богатых мигрантов

Украинский генерал заявил, что не видит вероятности полномасштабного вторжения на Украину

Украинский генерал заявил, что не видит вероятности полномасштабного вторжения на Украину

Суд в США обязал Трампа и двоих его детей явиться для дачи показаний

Суд в США обязал Трампа и двоих его детей явиться для дачи показаний

Представители ЛНР сообщили о четырех обстрелах со стороны украинских военных

Франция, ФРГ и еще четыре страны Европы призвали РФ не признавать ДНР и ЛНР

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });