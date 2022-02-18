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МВД ЛНР перевели на усиленный вариант несения службы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - МВД самопровозглашенной Луганской народной республики перешло на усиленный режим несения службы из-за обострения ситуации в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве.

Это решение принято "в поддержку заявления главы ЛНР" Леонида Пасечника о введении чрезвычайной ситуации в регионе.

В связи с этим сотрудники МВД усилили патрулирование улиц городов и районов, выставили дополнительные посты досмотра транспортных средств, усилили контроль за соблюдением режима комендантского часа.

Министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко заявила, что медицинские учреждения региона готовы к оказанию экстренной помощи, обеспечены всем необходимым и работают в круглосуточном режиме.

Ранее 18 февраля главы ЛНР и Донецкой народной республики Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили об эвакуации населения в Россию из-за роста напряженности. К вечеру жители Донецка стали выкладывать видеозаписи со включенной сиреной гражданской обороны.

МВД ЛНР Наталья Пащенко Луганск Минздрав Леонид Пасечник ДНР Денис Пушилин

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