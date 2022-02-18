Таганрог и Гуково не получали просьб принять беженцев из Донбасса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В администрациях ростовских городов Таганрог и Гуково не получали информации о скором прибытии беженцев из Донбасса или просьб их принять, но готовы разместить людей при необходимости.

В мэрии Таганрога "Интерфаксу" сказали, что пока не получали данные о необходимости принять беженцев, но пункты размещения в городе есть и готовы принять людей, "уже были такие ситуации".

Начальник управления ГО и ЧС приграничного города Гуково Николай Горбачев также сказал агентству, что информация о необходимости принять беженцев из Донбасса пока не поступала.

"Пункты временного размещения у нас готовы всегда. При усложнении обстановки, если люди пойдут, мы всех примем. Но пока никаких движений с той стороны нет", - сказал он.

Ранее в пятницу руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации детей, женщин и стариков в Россию из соображений безопасности. Они отмечали, что об этом достигнута договоренность с российской стороной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не в курсе эвакуации и соответствующих договоренностей.