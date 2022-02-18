Полиция Канады начала арестовывать протестующих в центре столицы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Канадская полиция в пятницу начала арестовывать в столице страны – Оттаве – участников протестов против коронавирусных ограничений, сообщает агенство Associated Press (AP).

Таким образом, власти намерены подавить наиболее крупный оставшийся очаг активного недовольства. Это произошло спустя несколько дней после того, как правительство применило закон о чрезвычайном положении – объявлялись незаконными блокировки дорог дальнобойщиками, разрешалось эвакуировать машины, а самих водителей арестовывать.

Задержания в пятницу начались мирно и без инцидентов, несмотря на то, что протестующие отказались разойтись, пишет "Би-би-си". Полицейские обходили припаркованные в центре фуры, многие водители, по словам полиции, согласились "сдаться" добровольно, кого-то уводили в наручниках.

Обе палаты парламента – Палата общин и Сенат – отменили пятничные заседания из-за действий полиции. Парламентарии должны были обсудить решение премьер-министра Джастина Трюдо о применении закона о ЧП, который ранее не было необходимости задействовать.

Первые шаги, чтобы положить конец своего рода осаде столицы протестующими, полиция предприняла в четверг вечером, арестовав двух лидеров протеста дальнобойщиков, им были предъявлены обвинения. Накануне столичные полицейские также установили почти 100 контрольно-пропускных пунктов вокруг эпицентра протеста, а также перекрыли доступ в крупный деловой и жилой район в центре города.

Началось всё три недели назад с протестов дальнобойщиков, выступивших против обязательной вакцинации для всех водителей фур, прибывающих в Канаду. Затем все больше людей стали выступать и против других коронавирусных ограничений, и в конечном счете протесты приняли политический характер с требованиями об отставке правительства.

В минувшие выходные власти разобрались с наиболее экономически опасной блокадой моста Амбассадор, который соединяет канадский Уинсор в провинции Онтарио и американский Детройт. Из-за блокады на этом мосту несколько заводов Ford, Toyota, General Motors и Stellantis были вынуждены приостановить или сократить производство. С помощью арестов полиции удалось разблокировать важный мост. Закончились протесты дальнобойщиков и на других пограничных переходах – в деревне Куттс (провинция Альберта), городском округе Эмерсоне (провинция Манитоба).