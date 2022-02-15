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Премьер Канады Трюдо заявил о готовности применить закон о ЧС из-за протестов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в понедельник, что использует закон о чрезвычайном положении, чтобы подавить протесты против коронавирусных ограничений. Об этом сообщает Associated Press.

Ссылаясь на закон Канады о чрезвычайных ситуациях, который дает федеральному правительству широкие полномочия по наведению порядка, Трюдо исключил использование вооруженных сил. Он также заверил, что чрезвычайные меры "будут ограниченными по времени" и "соразмерными угрозам, которые они призваны устранить".

Протестующие, в том числе демонстранты, блокирующие центр канадской столицы Оттавы, выступают против коронавирусных ограничений, в частности, против закона, принятого 15 января, согласно которому все водители грузовиков, прибывающие в Канаду, обязаны быть вакцинированы. С конца января продолжаются акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками

С 8 февраля протестующие перекрыли мост Амбассадор, который соединяет американский Детройт и канадский Уинсор в штате Онтарио. Въезд в Канаду полностью перекрыт, движение в сторону США частично сохранилось. Именно через этот мост проходит 25% всей торговли между двумя странами. Из-за блокады на мосту Амбассадор на границе Канады и США несколько заводов Ford, Toyota, General Motors и Stellantis приостановили или сократили производство. В субботу Верховный судо Онтарио, вынес постановление о прекращении блокировки дальнобойщиками пересечения границы Канады и США.

Канада COVID-19 Коронавирус Джастин Трюдо

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