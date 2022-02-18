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Макрон не увидел доказательств отвода ВС России от границ Украины

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Обстановка на российско-украинской границе по-прежнему вызывает большую обеспокоенность в Евросоюзе, заявил на пресс-конференции в Брюсселе президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Нашим командам, ОБСЕ надлежит внести всю ясность в события последних часов и дней", - сказал он.

"На этой стадии у нас нет доказательств отвода российских военных сил (от границы Украины). Я слышу заявления президента Путина. Я приветствую заявления президента Путина. Но я полагаю, что, когда хотят быть вызывающим доверие партнером, всегда хорошо, если дела соответствуют заявлениям. То есть мы хотим иметь возможность получить конкретные факты", - продолжил президент.

По его словам, в ближайшие часы, "до конца дня", состоятся консультации с целью координации "между европейскими и американскими союзниками". "Очевидно, что, следуя за развитием обстоятельств, мы каждый раз будем проявлять соответствующую реакцию", - добавил глава французского государства.

Ранее в НАТО и США заявили, что не замечают сокращения российской военной группировки у границ Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что обстрелы в Донбассе за последние 48 часов - это часть уже запущенного российского сценария, который направлен на создание ложных провокаций, вызова ответных шагов Киева и начала агрессии.

Эммануэль Макрон Европа Украина США Владимир Путин Энтони Блинкен

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