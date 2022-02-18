МИД обвинил НАТО в тактике "эскалации ради деэскалации"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - НАТО в очередной раз применяет тактику "эскалации ради деэскалации", а история показывает, что после снижения напряженности альянс свое военное присутствие никогда не сокращает, говорится в комментарии представителя МИД Марии Захаровой.

Комментарий опубликован по итогам заседания Совета НАТО на уровне министров обороны 16-17 февраля в Брюсселе.

По словам Захаровой, участники заседания обвинили Россию в продолжении наращивания военного присутствия, причем не только "вокруг" Украины, но и в Белоруссии. "При этом за новостями натовцы явно не следят - после учений российские войска уже возвращаются в места постоянной дислокации", - говорится в комментарии.

"Наказывать" нас за это альянс намерен дополнительным наращиванием сил на "восточном фланге", размещением новых морских и воздушных компонентов, расширением сотрудничества с Грузией и Украиной, для которых дверь в НАТО по-прежнему "остается открытой", - отмечается в комментарии.

В нем говорится, что "в очередной раз НАТО применяет тактику "эскалации ради деэскалации". "Исторический опыт показывает, что после снижения напряженности альянс свое военное присутствие никогда не сокращает. Судя по тому, что детальные планы новых натовских многонациональных батальонных групп на "восточном фланге" будут разработаны только к следующей, майской встрече минобороны стран блока, военные потенциалы НАТО вблизи российских границ в перспективе будут только нарастать", - говорится в комментарии.

"Военно-политическая обстановка в Европе продолжает деградировать. На исправление этой ситуации и направлены российские предложения по гарантиям безопасности, четкий ответ на которые мы от альянса так и не получили. Рассчитываем, что переговоры по ним продолжатся", - говорится в комментарии представителя МИД.

"Будем настаивать на прекращении НАТО провокационной политики расширения, отказе от размещения угрожающих нам ударных вооружений вблизи наших границ, возвращении конфигурации сил альянса на позиции 1997 года", - подчеркивается в комментарии.