Поиск
Хоккей с шайбой16:10Мужчины. 1/2 финала Россия - Швеция. 2:1ПодробнееФигурное катание13:30Микст. Короткая программа 1.Суй Вэницзин/Хань Цун, 2.Евгения Тарасова/Владимир Морозов, 3.Анастасия Мишина/Александр ГаллямовПодробнееФристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

Стороны в Донбассе продолжают сообщать об обстрелах и о проблемах с сотовой связью в ДНР

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике начались сбои в работе сотовой связи.

Это может свидетельствовать о скором начале Киевом наступательных действий, заявил "Интерфаксу" представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Главком ВСУ Валерий Залужный заверил, что нападение на Донбасс не планируется, и призвал жителей этих территорий не верить слухам.

Ранее власти ДНР и ЛНР объявили о срочной эвакуации мирного населения, жители регионов выкладывают в соцсети видео со включенной сиреной гражданской обороны и фотографии очередей у АЗС.

Противостоящие в Донбассе стороны сообщают о нарушениях режима прекращения огня в течение пятницы.

В частности, штаб операции украинских Объединенных сил в Донбассе заявил в пятницу вечером, что противостоящая сторона 53 раза нарушила режим прекращения огня с начала суток, при этом украинские военнослужащие не пострадали. По данным украинских военных, обстрелы зафиксированы в поселках Луганское, Счастье, Песчаное и Старогнатовке; Гранитное, Новоалександровке, Светлодарске и других.

Представители ЛНР со своей стороны сообщали ранее в пятницу об обстрелах с противостоящей стороны, в частности, по населённым пунктам Калиновка, Санжаровка, Зелёная Роща, Молочный, Веселенькое, Калиново.

ДНР Эдуард Басурин Донецк Украина Валерий Залужный ЛНР

Новости

Взорванный в Донецке автомобиль принадлежал главе народной милиции

Взорванный в Донецке автомобиль принадлежал главе народной милиции

ЛНР начала эвакуацию жителей Кировска

ЛНР начала эвакуацию жителей Кировска

Машина взорвалась возле здания правительства в Донецке

Главком ВСУ заявил, что не планирует наступление на Донбасс

Эвакуацию из ДНР начали с детей-сирот из школы-интерната в Донецке

Первые автобусы с эвакуируемыми в РФ гражданами ДНР отправятся в 20:00

Первые автобусы с эвакуируемыми в РФ гражданами ДНР отправятся в 20:00

ЛНР вслед за ДНР объявила о массовой эвакуации в Россию

В парламенте ДНР заявили о планах эвакуировать несколько сотен тысяч человек

В ДНР решили эвакуировать на территорию РФ женщин, детей и пожилых людей

В ДНР решили эвакуировать на территорию РФ женщин, детей и пожилых людей

В Кремле отметили, что сроки визита Путина в Турцию пока не определены

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });