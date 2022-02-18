Стороны в Донбассе продолжают сообщать об обстрелах и о проблемах с сотовой связью в ДНР

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике начались сбои в работе сотовой связи.

Это может свидетельствовать о скором начале Киевом наступательных действий, заявил "Интерфаксу" представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Главком ВСУ Валерий Залужный заверил, что нападение на Донбасс не планируется, и призвал жителей этих территорий не верить слухам.

Ранее власти ДНР и ЛНР объявили о срочной эвакуации мирного населения, жители регионов выкладывают в соцсети видео со включенной сиреной гражданской обороны и фотографии очередей у АЗС.

Противостоящие в Донбассе стороны сообщают о нарушениях режима прекращения огня в течение пятницы.

В частности, штаб операции украинских Объединенных сил в Донбассе заявил в пятницу вечером, что противостоящая сторона 53 раза нарушила режим прекращения огня с начала суток, при этом украинские военнослужащие не пострадали. По данным украинских военных, обстрелы зафиксированы в поселках Луганское, Счастье, Песчаное и Старогнатовке; Гранитное, Новоалександровке, Светлодарске и других.

Представители ЛНР со своей стороны сообщали ранее в пятницу об обстрелах с противостоящей стороны, в частности, по населённым пунктам Калиновка, Санжаровка, Зелёная Роща, Молочный, Веселенькое, Калиново.