Поиск
Хоккей с шайбой16:10Мужчины. 1/2 финала Россия - Швеция. 2:1ПодробнееФигурное катание13:30Микст. Короткая программа 1.Суй Вэницзин/Хань Цун, 2.Евгения Тарасова/Владимир Морозов, 3.Анастасия Мишина/Александр ГаллямовПодробнееФристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

Главком ВСУ заявил, что не планирует наступление на Донбасс

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал слухами сообщения о том, что украинская армия планирует напасть на неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.

"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий - не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации (...). Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, якобы планировавших взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности", - написал он в фейсбуке.

Ранее руководство самопровозглашенных республик Донбасса объявило срочную эвакуацию экстренного населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил помощи у федерального центра в связи с наплывом беженцев. Президент Владимир Путин распорядился разместить людей и выделить им по 10 тысяч рублей.

ВСУ Украина Валерий Залужный ДНР ЛНР Донбасс Ростовская область Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Взорванный в Донецке автомобиль принадлежал главе народной милиции

Взорванный в Донецке автомобиль принадлежал главе народной милиции

ЛНР начала эвакуацию жителей Кировска

ЛНР начала эвакуацию жителей Кировска

Машина взорвалась возле здания правительства в Донецке

Эвакуацию из ДНР начали с детей-сирот из школы-интерната в Донецке

Первые автобусы с эвакуируемыми в РФ гражданами ДНР отправятся в 20:00

Первые автобусы с эвакуируемыми в РФ гражданами ДНР отправятся в 20:00

ЛНР вслед за ДНР объявила о массовой эвакуации в Россию

В парламенте ДНР заявили о планах эвакуировать несколько сотен тысяч человек

В ДНР решили эвакуировать на территорию РФ женщин, детей и пожилых людей

В ДНР решили эвакуировать на территорию РФ женщин, детей и пожилых людей

В Кремле отметили, что сроки визита Путина в Турцию пока не определены

Финляндия предложила площадку для встречи Лаврова и Блинкена

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });