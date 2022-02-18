Главком ВСУ заявил, что не планирует наступление на Донбасс

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал слухами сообщения о том, что украинская армия планирует напасть на неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.

"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий - не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации (...). Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, якобы планировавших взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности", - написал он в фейсбуке.

Ранее руководство самопровозглашенных республик Донбасса объявило срочную эвакуацию экстренного населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил помощи у федерального центра в связи с наплывом беженцев. Президент Владимир Путин распорядился разместить людей и выделить им по 10 тысяч рублей.