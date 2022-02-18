В ЛНР поставят на первичный воинский учет граждан 2005 года рождения

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ "О создании комиссии по первоначальной постановке граждан ЛНР на воинский учет и проведении первоначальной постановки на воинский учет в 2022 году".

"Комиссиям ... (поручаю - ИФ) провести мероприятия по первоначальной постановке на воинский учет граждан 2005 года рождения с 01.01.2022 по 31.03.2022", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте главы ЛНР.

Глава ЛНР поручил министерствам и ведомствам республики обеспечить выполнение данного указа.