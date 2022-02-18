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МИД Украины отрицает подготовку диверсий в Донбассе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В МИД Украины заявили, что Киев не проводит и не планирует диверсии в Донбассе. Об этом в фейсбуке написал представитель министерства Олег Николаенко.

"В связи с обвинениями российской стороны о якобы подготовке Украиной вооруженного наступления на Донбассе МИД Украины заявляет о следующем. Украинские граждане живут с обеих сторон линии разграничения. Их мир, безопасность и благополучие является абсолютным приоритетом для украинского государства. Утверждения о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию (...) в Донецкой и Луганской областях не отвечают действительности", - заявил он.

По словам Николаенко, Украина не проводит и не планирует диверсии в Донбассе и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию.

Ранее об отсутствии планов нападать на Донбасс заявлял главком ВС Украины Валерий Залужный.

Руководство самопровозглашенных республик Донбасса объявило в пятницу об экстренной эвакуации мирного населения в Россию из соображений безопасности.

Украина Донбасс МИД Олег Николаенко ВСУ Валерий Залужный

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