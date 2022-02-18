Минфин уже 18 февраля перечислит Ростову деньги для выплат беженцам из Донбасса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России по поручению президента осуществит единовременную выплату беженцам из ДНР и ЛНР, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров. Выплаты, как и поручил президент Владимир Путин, составят по 10 тысяч рублей на человека.

"По поручению президента РФ Минфин России сегодня перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 тыс. руб. всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию", - сообщила вскоре пресс-служба Минфина.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин дал соответствующее поручение на основании обращения губернатора Ростовской области Василия Голубева, попросившего президента оказать области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев.