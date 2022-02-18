Поиск
Хоккей с шайбой16:10Мужчины. 1/2 финала Россия - Швеция. 2:1ПодробнееФигурное катание13:30Микст. Короткая программа 1.Суй Вэницзин/Хань Цун, 2.Евгения Тарасова/Владимир Морозов, 3.Анастасия Мишина/Александр ГаллямовПодробнееФристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

Минфин уже 18 февраля перечислит Ростову деньги для выплат беженцам из Донбасса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России по поручению президента осуществит единовременную выплату беженцам из ДНР и ЛНР, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров. Выплаты, как и поручил президент Владимир Путин, составят по 10 тысяч рублей на человека.

"По поручению президента РФ Минфин России сегодня перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 тыс. руб. всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию", - сообщила вскоре пресс-служба Минфина.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин дал соответствующее поручение на основании обращения губернатора Ростовской области Василия Голубева, попросившего президента оказать области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев.

Минфин Правительство Ростовская область ДНР ЛНР Владимир Путин Василий Голубев

Новости по теме

Новости

Доллар и евро подорожали почти на 70 копеек на геополитических рисках

События в Донбассе обрушили российский рынок акций

События в Донбассе обрушили российский рынок акций

Рубль и акции негативно отреагировали на сообщения об эвакуации граждан ДНР в Россию

ЦБ предложил штрафы для граждан до 50 000 рублей за расчеты в криптовалютах

Рубль укрепляется к бивалютной корзине в надежде на мирное решение украинского кризиса

Рубль укрепляется к бивалютной корзине в надежде на мирное решение украинского кризиса

ДОМ.РФ предложил создать систему учета жилья для детей-сирот

ДОМ.РФ предложил создать систему учета жилья для детей-сирот

Производители в РФ стали уменьшать объем упаковки продуктов ради сдерживания цен

Транзитная заявка "Газпрома" через Украину на пятницу еще немного снизилась

Транзитная заявка "Газпрома" через Украину на пятницу еще немного снизилась

Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам и по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам и по ипотеке

Рубль на старте торгов укрепляется к доллару и евро

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });