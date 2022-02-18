Поиск
Хоккей с шайбой16:10Мужчины. 1/2 финала Россия - Швеция. 2:1ПодробнееФигурное катание13:30Микст. Короткая программа 1.Суй Вэницзин/Хань Цун, 2.Евгения Тарасова/Владимир Морозов, 3.Анастасия Мишина/Александр ГаллямовПодробнееФристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

Население Кремниевой долины сократилось впервые после 17 лет роста

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Население Кремниевой долины, где сосредоточены штаб-квартиры многих высокотехнологичных компаний, в 2021 году впервые сократилось после 17 лет устойчивого роста, показало исследование американской аналитической компании Joint Venture Silicon Valley, сообщает MarketWatch.

В 2021 году число жителей Долины уменьшилось на 1%, до 3,07 млн человек. 17 предыдущих лет население региона росло в среднем на 0,7% ежегодно.

Последние три года наблюдается снижение числа приехавших в Кремниевую долину. В 2021 году регион покинули 37,9 тысячи человек (30 тысяч в 2020 году и 22,2 тысячи в 2019 году). Число приехавших на постоянное жительство в 2021 году составило 5,5 тысячи человек. Это в три раза меньше, чем в 2020 году, и на 72% - чем в 2019 году (14,9 тысячи и 19,9 тысячи человек соответственно).

Число иммигрантов из-за рубежа в прошлом году составило 2,9 тысячи человек, что на 64% меньше показателя 2020 года.

Это можно объяснить "ковидными" ограничениями и изменениями в миграционной политике США в период президентства Дональда Трампа, считает Рассел Хэнкок, президент и CEO Joint Venture Silicon Valley.

Покидающие Кремниевую долину переселяются преимущественно в другие города Калифорнии, в меньшей степени - в другие города страны, к примеру, Нью-Йорк, Остин, Портленд, Сиэтл и Чикаго, свидетельствуют данные отчета.

В 2021 году в Кремниевой долине были также зафиксированы минимальные с 1979 года показатели рождаемости, из-за пандемии COVID-19 выросла смертность, отмечает MarketWatch. Естественный прирост населения в 2021-м стал минимальным за все время наблюдений, говорится в отчете Joint Venture Silicon Valley (в абсолютном выражении показатель не приводится).

Сокращение населения, отмечает MarketWatch, не повлияло на состояние бизнеса и приток капитала. В 2021 году был зафиксирован минимальный показатель безработицы - 2,9%, создано 15 тысяч новых рабочих мест. Рекордными стали показатели венчурного финансирования - $95 млрд, а общая рыночная капитализация расположенных здесь технологических компаний достигла $14 трлн.

Хроника 09 января 2020 года – 18 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
США Калифорния Кремниевая долина Рассел Хэнкок коронавирус Дональд Трамп Joint Venture Silicon Valley

Новости по теме

Новости

В СНБО Украины исключили возможность приказа о силовой операции в Донбассе

Госдеп счел эвакуацию людей из Донбасса отвлекающим маневром

МЧС ДНР оценило число эвакуируемых в 700 тысяч человек

МЧС ДНР оценило число эвакуируемых в 700 тысяч человек

Взорванный в Донецке автомобиль принадлежал главе народной милиции

Взорванный в Донецке автомобиль принадлежал главе народной милиции

ЛНР начала эвакуацию жителей Кировска

ЛНР начала эвакуацию жителей Кировска

Машина взорвалась возле здания правительства в Донецке

Главком ВСУ заявил, что не планирует наступление на Донбасс

Эвакуацию из ДНР начали с детей-сирот из школы-интерната в Донецке

Первые автобусы с эвакуируемыми в РФ гражданами ДНР отправятся в 20:00

Первые автобусы с эвакуируемыми в РФ гражданами ДНР отправятся в 20:00

ЛНР вслед за ДНР объявила о массовой эвакуации в Россию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });