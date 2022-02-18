Население Кремниевой долины сократилось впервые после 17 лет роста

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Население Кремниевой долины, где сосредоточены штаб-квартиры многих высокотехнологичных компаний, в 2021 году впервые сократилось после 17 лет устойчивого роста, показало исследование американской аналитической компании Joint Venture Silicon Valley, сообщает MarketWatch.

В 2021 году число жителей Долины уменьшилось на 1%, до 3,07 млн человек. 17 предыдущих лет население региона росло в среднем на 0,7% ежегодно.

Последние три года наблюдается снижение числа приехавших в Кремниевую долину. В 2021 году регион покинули 37,9 тысячи человек (30 тысяч в 2020 году и 22,2 тысячи в 2019 году). Число приехавших на постоянное жительство в 2021 году составило 5,5 тысячи человек. Это в три раза меньше, чем в 2020 году, и на 72% - чем в 2019 году (14,9 тысячи и 19,9 тысячи человек соответственно).

Число иммигрантов из-за рубежа в прошлом году составило 2,9 тысячи человек, что на 64% меньше показателя 2020 года.

Это можно объяснить "ковидными" ограничениями и изменениями в миграционной политике США в период президентства Дональда Трампа, считает Рассел Хэнкок, президент и CEO Joint Venture Silicon Valley.

Покидающие Кремниевую долину переселяются преимущественно в другие города Калифорнии, в меньшей степени - в другие города страны, к примеру, Нью-Йорк, Остин, Портленд, Сиэтл и Чикаго, свидетельствуют данные отчета.

В 2021 году в Кремниевой долине были также зафиксированы минимальные с 1979 года показатели рождаемости, из-за пандемии COVID-19 выросла смертность, отмечает MarketWatch. Естественный прирост населения в 2021-м стал минимальным за все время наблюдений, говорится в отчете Joint Venture Silicon Valley (в абсолютном выражении показатель не приводится).

Сокращение населения, отмечает MarketWatch, не повлияло на состояние бизнеса и приток капитала. В 2021 году был зафиксирован минимальный показатель безработицы - 2,9%, создано 15 тысяч новых рабочих мест. Рекордными стали показатели венчурного финансирования - $95 млрд, а общая рыночная капитализация расположенных здесь технологических компаний достигла $14 трлн.