Spiegel сообщил о найденном подтверждении обещания не расширять НАТО на восток

Бывший президент СССР Михаил Горбачев встречается с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем Фото: Régis BOSSU/Sygma via Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий журнал Spiegel в пятницу сообщил, что в британском Национальном архиве обнаружено подтверждение обещания представителей стран Запада в 1990 году не расширять НАТО на восток.

По информации издания, ранее засекреченный документ нашел американский политолог Джошуа Шифринсон. В нем описана встреча политических директоров США, Великобритании, Франции и Германии в марте 1991 года в Бонне. Темой встречи была безопасность Польши и других восточноевропейских стран.

"Мы подчеркнули, что не будем расширять НАТО через Эльбу", - писал немецкий дипломат Юрген Хробог об этой встрече. Согласно документу, это было указано и в договоре "Два плюс четыре".

"Поэтому мы не можем Польше и другим предложить членство в НАТО", - сказано в тексте документа.

Через два года представители США изменили свое мнение.