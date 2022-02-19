Spiegel сообщил о найденном подтверждении обещания не расширять НАТО на восток
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий журнал Spiegel в пятницу сообщил, что в британском Национальном архиве обнаружено подтверждение обещания представителей стран Запада в 1990 году не расширять НАТО на восток.
По информации издания, ранее засекреченный документ нашел американский политолог Джошуа Шифринсон. В нем описана встреча политических директоров США, Великобритании, Франции и Германии в марте 1991 года в Бонне. Темой встречи была безопасность Польши и других восточноевропейских стран.
"Мы подчеркнули, что не будем расширять НАТО через Эльбу", - писал немецкий дипломат Юрген Хробог об этой встрече. Согласно документу, это было указано и в договоре "Два плюс четыре".
"Поэтому мы не можем Польше и другим предложить членство в НАТО", - сказано в тексте документа.
Через два года представители США изменили свое мнение.
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, также известный как "два плюс четыре", закрепил аспекты объединения Германии. Документ был подписан, помимо представителей ГДР И ФРГ, союзниками по Второй мировой войне - СССР, США, Францией и Великобританией.