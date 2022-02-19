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Spiegel сообщил о найденном подтверждении обещания не расширять НАТО на восток

Spiegel сообщил о найденном подтверждении обещания не расширять НАТО на восток
Бывший президент СССР Михаил Горбачев встречается с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
Фото: Régis BOSSU/Sygma via Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий журнал Spiegel в пятницу сообщил, что в британском Национальном архиве обнаружено подтверждение обещания представителей стран Запада в 1990 году не расширять НАТО на восток.

По информации издания, ранее засекреченный документ нашел американский политолог Джошуа Шифринсон. В нем описана встреча политических директоров США, Великобритании, Франции и Германии в марте 1991 года в Бонне. Темой встречи была безопасность Польши и других восточноевропейских стран.

"Мы подчеркнули, что не будем расширять НАТО через Эльбу", - писал немецкий дипломат Юрген Хробог об этой встрече. Согласно документу, это было указано и в договоре "Два плюс четыре".

"Поэтому мы не можем Польше и другим предложить членство в НАТО", - сказано в тексте документа.

Через два года представители США изменили свое мнение.

Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, также известный как "два плюс четыре", закрепил аспекты объединения Германии. Документ был подписан, помимо представителей ГДР И ФРГ, союзниками по Второй мировой войне - СССР, США, Францией и Великобританией.

НАТО Германия СССР Россия

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