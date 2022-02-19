Столтенберг заявил, что НАТО не видит признаков деэскалации на границе РФ и Украины

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - НАТО по-прежнему не видит признаков отвода войск РФ от границы с Украиной и считает реальным риск конфликта между Москвой и Киевом, заявил в субботу генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Пока что мы не видим признаков отвода сил, деэскалации, напротив", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Призываю Россию сделать то, о чем она заявляла: отойти от границ с Украиной", - добавил Столтенберг.

Он отметил, что "мы не знаем, что произойдет, однако риск конфликта - реален".

При этом генсек НАТО заверил, что "для России еще не поздно изменить курс и начать работать над мирным решением". Он отметил, что НАТО готова к диалогу с Россией. Об этой готовности Столтенберг, по его словам, вновь заявил в письме, отправленном ранее на этой неделе главе МИД РФ Сергею Лаврову.