Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины.   Россия Россия НорвегияПодробнее
Фигурное катание14:00Микст. Произвольная программа, финалПодробнее
Бобслей15:00Женщины. Финал (3-й и 4-й заезды)Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:54Заразились
на 19.02В России 15 199 720+179 147В мире 421 718 022+2 023 099

Столтенберг заявил, что НАТО не видит признаков деэскалации на границе РФ и Украины

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - НАТО по-прежнему не видит признаков отвода войск РФ от границы с Украиной и считает реальным риск конфликта между Москвой и Киевом, заявил в субботу генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Пока что мы не видим признаков отвода сил, деэскалации, напротив", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Призываю Россию сделать то, о чем она заявляла: отойти от границ с Украиной", - добавил Столтенберг.

В РоссииМИД обвинил НАТО в тактике "эскалации ради деэскалации"Читать подробнее

Он отметил, что "мы не знаем, что произойдет, однако риск конфликта - реален".

При этом генсек НАТО заверил, что "для России еще не поздно изменить курс и начать работать над мирным решением". Он отметил, что НАТО готова к диалогу с Россией. Об этой готовности Столтенберг, по его словам, вновь заявил в письме, отправленном ранее на этой неделе главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Украина НАТО Йенс Столтенберг

Новости по теме

Новости

Канцлер Германии в отношениях с Россией сделал ставку на дипломатию

Более 13,5 тыс. жителей ЛНР эвакуированы в Россию

В ЛНР объявили всеобщую мобилизацию

Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию

Что случилось этой ночью: суббота, 19 февраля

Более 6,5 тысячи человек выехали из ДНР

Более 6,5 тысячи человек выехали из ДНР

В ДНР заявили о повреждении водопровода в результате обстрела

В СММ ОБСЕ сообщили о резком росте интенсивности обстрелов в Донбассе

Байден счел, что Россия приняла решение о нападении на Украину

Байден счел, что Россия приняла решение о нападении на Украину

В ДНР заявили о минометном обстреле города Докучаевск

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });