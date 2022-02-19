В Киеве насчитали более 70 обстрелов в Донбассе за сутки

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Почти сорок украинских населенных пунктов попали под обстрелы в Донбассе в пятницу, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 22:00 18 февраля в зоне проведения ООС с временно неподконтрольной территории произведен 71 обстрел по 38 населенным пунктам", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В частности, по данным Киева, в Луганской области осуществлено 24 обстрела по 15 населенным пунктам. Повреждены два жилых дома, погибших, пострадавших нет. В результате обстрела, который произошел за 800 м до КПВВ "Счастье", осколком поврежден фасад административного здания, два человека получили травмы.

По данным украинских властей, в Донецкой области осуществлено 47 обстрелов по 23 населенному пункту. Повреждены два жилых дома в селе Новогнатовка, шесть жилых домов в селе Трудовское.

В последние дни в Донбассе значительно участились обстрелы. В пятницу непризнанные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации в Россию женщин и детей из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.