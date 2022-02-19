Поиск
Хоккей с шайбой16:10Мужчины. 1/2 финала Россия - Швеция. 2:1ПодробнееФигурное катание13:30Микст. Короткая программа 1.Суй Вэницзин/Хань Цун, 2.Евгения Тарасова/Владимир Морозов, 3.Анастасия Мишина/Александр ГаллямовПодробнееФристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:53Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

В Киеве насчитали более 70 обстрелов в Донбассе за сутки

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Почти сорок украинских населенных пунктов попали под обстрелы в Донбассе в пятницу, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 22:00 18 февраля в зоне проведения ООС с временно неподконтрольной территории произведен 71 обстрел по 38 населенным пунктам", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В частности, по данным Киева, в Луганской области осуществлено 24 обстрела по 15 населенным пунктам. Повреждены два жилых дома, погибших, пострадавших нет. В результате обстрела, который произошел за 800 м до КПВВ "Счастье", осколком поврежден фасад административного здания, два человека получили травмы.

По данным украинских властей, в Донецкой области осуществлено 47 обстрелов по 23 населенному пункту. Повреждены два жилых дома в селе Новогнатовка, шесть жилых домов в селе Трудовское.

В последние дни в Донбассе значительно участились обстрелы. В пятницу непризнанные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации в Россию женщин и детей из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.

Украина Донбасс

Новости

В СММ ОБСЕ сообщили о резком росте интенсивности обстрелов в Донбассе

Байден счел, что Россия приняла решение о нападении на Украину

Байден счел, что Россия приняла решение о нападении на Украину

В ДНР заявили о минометном обстреле города Докучаевск

Второй взрыв произошел в Луганске

Газопровод загорелся в Луганске после взрыва

Сильный взрыв прогремел в Луганске

Spiegel сообщил о найденном подтверждении обещания не расширять НАТО на восток

Spiegel сообщил о найденном подтверждении обещания не расширять НАТО на восток

НАТО повысило боеготовность солдат из-за ситуации на границе РФ и Украины

В ДНР заявили о минометном ударе украинской армии по окраине Горловки

Россию вряд ли сразу отключат от SWIFT в случае нападения на Украину

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });