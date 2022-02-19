В ДНР заявили о минометном обстреле города Докучаевск

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Город Докучаевск самопровозглашенной Донецкой народной республики подвергся минометному обстрелу, заявило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 00:40 по Докучаевску выпущено 15 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении.

Ранее самопровозглашенной ДНР заявили о минометном ударе украинской армии по окраине Горловки.

Кроме того, по данным корреспондента "Интерфакса", в Луганске в ночь на субботу с интервалом в 40 минут прогремело два взрыва. Первый взрыв привел к пожару на газопроводе в поселке Малая Вергунка в черте Луганска.

Накануне власти непризнанных ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России, объяснив решение ростом напряженности в регионе.