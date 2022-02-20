ЕС осудил обстрелы в Донбассе и поддержал предложение о созыве внеочередного заседания ТКГ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель вновь указал на обеспокоенность Евросоюза в связи с ситуацией на востоке Украины, поддерживает предложение ОБСЕ о созыве внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.

"ЕС призывает Россию к деэскалации путем существенного отвода вооруженных сил от границ Украины. Эта эскалация теперь усугубляется увеличением в последние дни нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения на востоке Украины", - говорится в заявлении от имени Евросоюза главы дипломатии ЕС, опубликованном вечером в субботу в Брюсселе.

В документе отмечается, что ЕС осуждает применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы жилых районов как явное нарушение минских соглашений и международного гуманитарного права.

"Мы поддерживаем предложение спецпредставителя ОБСЕ о созыве внеочередного заседания трехсторонней контактной группы для разрядки существующей напряженности и призываем всех ее участников присоединиться к столь необходимым усилиям по дипломатическому урегулированию сложившейся ситуации", - сказано в заявлении Борреля.

Глава дипломатии ЕС выразил крайнюю обеспокоенность тем, что "инсценированные события, как отмечалось недавно, могут быть использованы в качестве предлога для возможной военной эскалации". По его утверждению, "наблюдается активизация усилий по манипулированию информацией для поддержки таких целей".

"В этом контексте мы твердо выражаем нашу поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдатели которой играют ключевую роль в усилиях по деэскалации. Эта миссия должна иметь возможность полностью выполнять свой мандат без ограничений ее деятельности и свободы передвижения на благо и безопасность людей на востоке Украины", - заявил высокий представитель ЕС.

Он также отметил, что "ЕС не видит оснований для обвинений, исходящих из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, о возможном нападении со стороны Украины".

"ЕС призывает Россию к конструктивному диалогу, дипломатии, проявлению сдержанности и деэскалации. (...) Военная агрессия России против Украины будет иметь для нее масштабные последствия и высокую стоимость, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", - напоминают в Брюсселе.

Евросоюз вновь подтвердил "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Наблюдатели Спецмониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали двукратный рост количества обстрелов за прошлые сутки.

На фоне роста напряженности в регионе власти самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.