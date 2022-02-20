Более 20 мин были выпущены по окраине Донецка за 10 минут

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Более 20 мин калибром 120 мм выпущены по окраине Донецка за 10 минут, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 23:52 по Спартаку (северный пригород Донецка) выпущено 12 мин калибром 120 мм. В 00:03 по Донецку (северо-запад города) выпущено 12 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье представительством ДНР в СЦКК.

В представительстве также сообщили об обстреле западного пригорода Донецка - Старомихайловки и села Коммунаровка.

"В направлении Старомихайловки дважды выпущено по 10 мин калибром 120 и 82 мм, в направлении Коммунаровки - 10 мин калибром 130 мм", - говорится в сообщении представительства.

Накануне Спартак также подвергся минометному обстрелу. За три часа по территории ДНР было выпущено более 150 снарядов и мин.

Наблюдатели Спецмониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали двукратный рост количества обстрелов за прошлые сутки.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 591 нарушение режима прекращения огня, в том числе 553 взрыва. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 222 нарушения", - говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 19 февраля опубликованном на официальном сайте миссии.

На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.