В ЛНР более тысячи абонентов остались без света

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Луганске сообщают, что более тысячи абонентов в подконтрольных самопровозглашенной Луганской народной республике поселках Голубовское и Донецкий остались без электричества в результате обстрелов в воскресенье.

"Со стороны (...) Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в направлении поселков Донецкий и Голубовское, в результате чего повреждена воздушная линия электропередач ВЛ 35-кВ. (подстанция Михайловка и Петродонецкая 1), без электроснабжения более тысячи абонентов", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Ранее в воскресенье в ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей в районе поселка Пионерское.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщали, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать позиции военных ЛНР.