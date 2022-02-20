В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей в районе поселка Пионерское

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики утверждают, что двое мирных жителей погибли в результате попытки Вооруженных сил Украины прорвать позиции ополчения в районе населенного пункта Пионерское.

"По уточненным данным, (...) в районе населенного пункта Пионерское погибли два мирных жителя. Разрушения получили пять жилых домов", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в Народной милиции ЛНР. В сообщении отмечается, что "на данный момент тела извлекают из-под завалов".

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу" о гибели двоих мирных жителей в результате боестолкновения в районе поселка Пионерское.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщали, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать позиции военных ЛНР.

"В районе 5 утра 20 февраля (украинские военные) предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец", - говорилось в сообщении. В нем отмечалось, что "в результате боестолкновения противник понес потери и отступил".