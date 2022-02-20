Посольство США предупредило своих граждан о возможных терактах в РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Посольство США в России опубликовало предупреждение для американских граждан, проживающих в России, подумать о плане по выезду из страны из-за возможности терактов в общественных местах. Об этом сообщается на официальном сайте диппредставительства.

"По данным СМИ, поступали угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной", - говорится в сообщении.

Ссылок на публикации СМИ, о которых говорится в сообщении, посольство не приводит.