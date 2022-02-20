МИД РФ запросил у США объяснения по поводу сообщений о возможных терактах в РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В МИД РФ обратились к американской стороне за объяснениями в связи с публикацией на сайте посольства США в Москве предупреждения о возможных терактах в России.

"Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это всё понимать?" - написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В воскресенье вечером на сайте американской дипмиссии было опубликовано сообщение о том, что "согласно данным в СМИ" в Москве, Санкт-Петербурге и на границе с Украиной возможны теракты.