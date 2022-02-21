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Джонсон заявил Макрону, что "обещания" Путина свидетельствуют о готовности к дипломатии

Джонсон заявил Макрону, что "обещания" Путина свидетельствуют о готовности к дипломатии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что итоги разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона могут свидетельствовать о желании РФ найти дипломатическое решение ситуации вокруг Украины, сообщили на Даунинг-стрит.

"Премьер отметил, что обещания президента Путина президенту Макрону были обнадеживающим знаком того, что он, возможно, по-прежнему желает работать над поиском дипломатического решения", - говорится в заявлении представителя британского правительства по итогам разговора Джонсона с Макрона.

Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора пришли к выводу, что ближайшая неделя сыграет ключевую роль для дипломатического урегулирования ситуации на границе Украины с РФ, сообщает Даунинг-стрит.

"Премьер-министр и президент Макрон согласились, что ближайшая неделя может стать ключевой в том, что касается дипломатии", - говорится в сообщении, распространённом в воскресенье вечером.

Кроме того, Макрон и Джонсон "согласились, что и Россия, и Украина должны в полном объёме выполнять минские договорённости".

В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что президенты РФ и Франции Владимир Путин Эммануэль Макрон провели "обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ ". В свою очередь Елисейский дворец сообщил, что "лидеры двух государств взяли на себя твердые обязательства предпринять все действия, необходимые для того, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир".

Великобритания Борис Джонсон Франция Россия Эммануэль Макрон Владимир Путин

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