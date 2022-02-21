Макрон и Байден обсудили дипломатию и меры по сдерживанию Москвы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили вопрос дипломатического решения проблем с РФ, а также - меры по сдерживанию Москвы, говорится в сообщении Белого дома.

"Они обсудили продолжающуюся дипломатическую работу", - отмечается в документе.

В воскресенье Макрон провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

По сообщению Елисейского дворца, лидеры, говоря о ситуации в районе Украины, в частности, "взяли на себя твердые обязательства предпринять все действия, необходимые, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир".

После этого разговора Макрон по телефону поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, а теперь - и с Байденом. Также сообщалось о планах телефонного разговора французского президента с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.