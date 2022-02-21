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В ДНР заявили о гибели военнослужащего народной милиции при обстреле

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрела погиб один военнослужащий народной милиции, еще один был тяжело ранен, еще двое получили контузию, сообщило управление народной милиции ДНР.

Это произошло "в результате украинской агрессии", говорится в заявлении.

Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в понедельник сообщил, что за сутки были зафиксированы больше 50 обстрелов территории ДНР.

Штаб операции объединенных сил ВС Украины утром в понедельник сообщил, что за сутки со стороны неподконтрольных Киеву районов Донбасса было совершено 80 обстрелов украинских позиций.

ДНР Донецк ЛНР Донбасс СЦКК ВСУ Украина

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