В ДНР заявили о гибели военнослужащего народной милиции при обстреле

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрела погиб один военнослужащий народной милиции, еще один был тяжело ранен, еще двое получили контузию, сообщило управление народной милиции ДНР.

Это произошло "в результате украинской агрессии", говорится в заявлении.

Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в понедельник сообщил, что за сутки были зафиксированы больше 50 обстрелов территории ДНР.

Штаб операции объединенных сил ВС Украины утром в понедельник сообщил, что за сутки со стороны неподконтрольных Киеву районов Донбасса было совершено 80 обстрелов украинских позиций.