Рубль и акции перешли к снижению на новостях о военной эскалации в Донбассе

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российский рубль и акции перешли к снижению в ходе торгов в понедельник на новостях о военном обострении ситуации в Донбассе.

Курс доллара США дернулся вверх приблизительно на 0,8 рубля - с уровня 76,15 руб./$1 до 76,95 руб./$1, а евро вырос почти на 1 рубль - с 86,6 руб./EUR1 до 87,55 руб./EUR1. При этом российские фондовые индексы, прибавлявшие в самом начале торгов 1,5-2% на фоне локального затишья и ожиданий нового саммита президентов России и США, после появления тревожных новостей с юго-востока Украины развернулись резко вниз и оказались уже в минусе по отношению к закрытию пятницы на 2,3-2,4%.

К 10:52 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3314,66 пункта (-2,32%), индекс РТС - 1358,37 пункта (-2,37%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 3,8%.

Подешевели акции "Яндекса" (-3,6%), Сбербанка (-3,2%, "префы" снижаются в цене на 3,8%), "Интер РАО" (-3,2%), "ЛУКОЙЛа" (-3,1%), "Роснефти" (-3,1%), ВТБ (-3%), "АЛРОСА" (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (-2,4%), "НОВАТЭКа" (-2,4%), "Магнита" (-2,4%), "Газпрома" (-2%), расписки TCS Group Holding (-2%), акции АФК "Система" (-1,9%), Polymetal (-1,8%), "Полюса" (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,6%), "Татнефти" (-1,3%), "НЛМК" (-1,2%), "РусГидро" (-1%), "Русала"(-1%), "МТС" (-0,7%), Московской биржи (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), "ММК" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%).

Украинская диверсионная группа прорвалась на территорию ДНР, завязалось боестолкновение, сообщило министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики. В сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Министерства госбезопасности (МГБ) ДНР говорится , что в результате прорыва "подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения" Народной милиции самопровозглашенной республики.