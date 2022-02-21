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В ДНР сообщили о попытке диверсии у вокзала Донецка и гибели подрывника

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Донецке совершена попытка диверсии на железной дороге, сообщает народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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"Около 4:45 утра 21 февраля у входа на рынок в районе ж/д вокзала произошел самоподрыв украинского диверсанта при попытке установки им взрывного устройства", - говорится в сообщении, распространённом в понедельник народной милицией ДНР.

Уточняется, что рядом с останками обнаружена "сумка со вторым взрывным устройством".

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Эвакуация осуществляется также посредством железнодорожного транспорта.

В республиках объявлена всеобщая мобилизация.

ДНР Донецк Донбасс

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