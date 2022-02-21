ФСБ сообщила о прибытии в Россию 68,5 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Россию из Донецкой и Луганской народных республик въехали 68,5 тысяч граждан, сообщил в понедельник директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Мы видим обстановку на территории двух республик - Луганской и Донецкой народных республик, там увеличилось количество обстрелов, что прежде всего представляет угрозу жизни гражданского населения. С учетом этого обстоятельства началось движение беженцев в сторону границы России. На сегодняшний день на 9 часов утра из Донецкой и Луганской народных республик на территорию РФ вышло 68,5 тысяч гражданского населения, пограничники фиксируют именно эту цифру", - сказал он на заседании Совета Безопасности РФ.

Он отметил, что находится в прямом контакте с представителями органов власти субъектов, которые занимаются работой с беженцами.