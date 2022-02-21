Боррель призвал Россию не признавать ДНР и ЛНР
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник призвал Москву не признавать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
"Мы исходим из того, что окончательное решение еще не было принято. И мы призываем президента Путина уважать международное право и минские договоренности и призываем его не признавать независимость ЛНР и ДНР", - сказал он.
Боррель подчеркнул, что в Брюсселе надеются, что независимость республик не будет признана Москвой.
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