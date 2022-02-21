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Глава дипломатии ЕС пообещал инициировать санкции в случае признания ДНР и ЛНР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложит ввести санкции против России, если та признает независимость ДНР и ЛНР.

"Если будет признание, я предложу санкции для рассмотрения, и министры (иностранных дел - ИФ) решат", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции.

Он напомнил, что процесс введения санкций предполагает единогласное одобрение всех глав МИД ЕС по предложению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Боррель добавил, что "если будет аннексия, будут санкции".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, какие именно санкции грозят России в случае признания независимости ДНР и ЛНР, Боррель отметил: "У нас подготовлен пакет санкций, он состоит из разных компонентов – на случай разные варианты интенсивности агрессии".

"Мы понимаем, что еще никакое окончательное решение не состоялось, и мы призываем президента Путина продолжать уважать минские соглашения и международное право, и будем исходить из принципа, что он не должен признавать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики", - сказал глава дипломатии ЕС в понедельник вечером в Брюсселе на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"И мы готовы реагировать и выступить единым фронтом самым возможно твердым образом, если, несмотря ни на что, он это сделает", - пообещал Боррель.

Он сообщил, что когда министры иностранных дел стран Евросоюза были еще в зале заседания Совета ЕС и вели дискуссию, к ним поступили новости из Совета безопасности РФ, и в Брюсселе "следят за этим развитием с обеспокоенностью".

По его словам, в ЕС исходят из того, что российский президент этого не сделает. "Но, если он это сделает, мы выступим единым фронтом", - повторил Боррель.

ЕС Жозеп Боррель РФ Донбасс ЛНР ДНР

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