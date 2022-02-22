МИД Казахстана исключил возможность отправки сил ОДКБ в ЛНР и ДНР

Он также исключил, что Казахстан признает республики Донбасса

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди назвал невозможным отправку военнослужащих сил ОДКБ в Луганскую и Донецкую народные республики.

"Нет, это невозможно, потому что устав ОДКБ строго ограничивает применение военных и миротворческих сил. Они могут применятся только на пространстве ОДКБ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он напомнил, что сценарий размещения миротворцев ОДКБ в Донбассе комментировал генсек ОДКБ Станислав Зась и назвал это "гипотетическим вопросом".

"То есть, практически это невозможно, - сказал Тлеуберди. - Для возможного направления нужна, естественно, резолюция и соответствующий мандат Совета безопасности ООН. Но, как вы знаете, у ООН есть свои миротворческие силы и поэтому в практической плоскости этот вопрос не стоит".

Глава МИД добавил, то не исключает эвакуации казахстанских дипломатов и граждан из Киева.

"Наше посольство в Киеве сейчас полностью работает, оно на связи с нашими гражданами на Украине. Естественно, рассматриваются пути их возможной эвакуации, поэтому в случае каких-либо военных действий просим наших граждан срочно связываться с нашим посольством в Киеве", - сказал он.

Официальная позиция Казахстана по признанию Россией ДНР и ЛНР будет выработана на заседании Совбеза Казахстана, добавил министр.

"Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается. Сейчас в ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию, - сказал Тлеуберди журналистам. - Должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Луганской и Донецкой народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН".

Он призвал мировое сообщество к дипломатическому урегулированию ситуации.

"Да, понятно, что ситуация сейчас ухудшается, напряжение растет и поэтому Казахстан готов и призывает все международной сообщество к применению дипломатических усилий по разрешению", - сказал глава МИД.