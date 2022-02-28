Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Казахстан не рассматривает отправку своего воинского контингента на Украину

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны Казахстана опровергло информацию об отправке казахстанских военнослужащих на Украину и заверило, что такой запрос в ведомство не поступал.

"Распространяемая в социальных сетях информация касательно якобы направления казахстанских военнослужащих в Украину не соответствует действительности. Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается", - говорится в официальном комментарии оборонного ведомства, распространенном в ночь на понедельник.

В Минобороны отметили, что мероприятия по повышению боеготовности и боевой подготовки Вооруженных сил Казахстана, связанные с перемещением, обучением, тренировкой личного состава, проводятся в плановом порядке.

"Между тем сообщаем, что по направлению из Западного Казахстана в южную часть страны с 25 февраля по 3 марта текущего года осуществляется плановое перемещение военной техники железнодорожным транспортом для проведения ремонтных работ", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в указанный период из Алма-Атинской области направлена военная автомобильная техника для укомплектования воинской части Актауского гарнизона, добавили в ведомстве.

Военная операция на Украине. Хроника

8
Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Казахстан Россия Украина

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина

Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина
Военная операция на Украине

Несколько штатов в США отказались от продажи российской водки

ЦИК Белоруссии объявил о принятии изменений в конституцию по итогам референдума

ЦИК Белоруссии объявил о принятии изменений в конституцию по итогам референдума
Военная операция на Украине

Bloomberg сообщил о возможных санкциях ЕС против Усманова, Фридмана, Авена и Пескова

Военная операция на Украине

СБ ООН проголосовал за проведение сессии Генассамблеи по Украине

Военная операция на Украине

Евросоюз будет поставлять оружие Украине

Военная операция на Украине

Главы МИД ЕС согласовали отключение ряда банков РФ от SWIFT и заморозку активов ЦБ

Главы МИД ЕС согласовали отключение ряда банков РФ от SWIFT и заморозку активов ЦБ

Евросоюз запретит трансляцию Russia Today, Sputnik и их филиалы

Российские военные уничтожили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины

Военная операция на Украине

Минобороны РФ: есть потери среди российских военных, но украинским подразделениям нанесен больший урон

Минобороны РФ: есть потери среди российских военных, но украинским подразделениям нанесен больший урон
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код