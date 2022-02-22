Власти ЛНР решили призвать Украину вывести войска из всей Луганской области

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Луганская народная республика призовет Украину к добровольному выводу войск из Луганской области, так как эта территория, согласно конституции ЛНР, принадлежит Луганску, заявил вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов.

"В рамках законодательства наших республик есть закон о госграницах, который говорит четко о том, что территория Луганской народной республики - это территория бывшей Луганской области. Мы должны призвать Украину отвести войска добровольно", - сказал Хорошилов во вторник журналистам.

"Если это не случится, я думаю, будет принято решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики", - добавил он.

Ранее во вторник парламент ЛНР единогласно ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ЛНР и Россией, затем закон о ратификации договора подписал глава республики Леонид Пасечник.