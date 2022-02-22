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Депутат Калашников ждет решения вопроса о границах ЛНР и ДНР "в течение дней"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Донецкая и Луганская народные республики будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей.

"В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР", - сказал Калашников во вторник журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он пояснил, что "сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже".

"А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции", - добавил глава комитета.

Он считает, что "в течение дней это будет все уточнено и решено".

21 февраля на заседании Совета безопасности России глава МВД Владимир Колокольцев предложил признать независимость Донбасса в административных границах, сложившихся до их "оккупации Украиной", "от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".

После этого президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также подписал соглашения о дружбе и сотрудничестве с их руководителями Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" России, ДНР и ЛНР.

Конституции ДНР и ЛНР гласят, что заявленная территория этих республик соответствует территориям Донецкой и Луганской областей Украины.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в их фактических границах, заявил вечером 21 февраля замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

ДНР ЛНР Донецкая область Луганская область Госдума Леонид Калашников Андрей Климов Украина Владимир Путин

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