Зеленский рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений с РФ

Он также не исключил введения военного положения в стране в случае "военной агрессии"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ.

"Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ", - сказал Зеленский на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве во вторник.

Зеленский заявил, что "признанием так называемых "ЛНР/ДНР" Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины, при этом нарушая все двусторонние и многосторонние обязательства - резолюцию Совбеза ООН относительно Украины от 17 февраля 2015 года".

Он также не исключил введения военного положения в стране в случае полномасштабной военной агрессии против нее.

"Относительно военного положения очень просто: это вопрос для нас понятен, мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российский Федерации. Если будет - будет введено военное положение", - сказал Зеленский во вторник на брифинге в Киеве с президентом Эстонии Аларом Карисом.