Елизавета II отменила все видеоконференции из-за коронавируса

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Британская королева Елизавета II во вторник отменила все рабочие видеоконференции из-за заболевания COVID-19, сообщает телеканал Sky News.

"Поскольку ее Величество все еще испытывает легкие симптомы заболевания, она решила не участвовать в запланированных виртуальных мероприятиях сегодня, но продолжит исполнять полномочия в щадящем режиме", - цитирует телеканал заявление Букингемского дворца.

В понедельник сообщалось, что королева продолжает работу с государственными документами, несмотря на положительный тест на COVID-19.

Ранее сообщалось, что Елизавета II заразилась коронавирусом, симптомы болезни проявляются в легкой форме, они схожи с обычной простудой.

Британская королева сделала две прививки и один раз прошла ревакцинацию от COVID-19.