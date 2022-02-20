Елизавета II заразилась коронавирусом

Королева Великобритании Елизавета II Фото: Joe Giddens - by WPA Pool/Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом, симптомы болезни проявляются в легкой форме, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Букингемский дворец.

Там уточнили, что 95-летняя королева продолжит исполнять обязанности в щадящем режиме.

Ранее в феврале у наследника престола принца Чарльза и его супруги Камиллы также был диагностирован коронавирус.

По данным агентства, Елизавета II была привита тремя дозами вакцины от COVID-19.