Елизавета II заразилась коронавирусом
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом, симптомы болезни проявляются в легкой форме, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Букингемский дворец.
Там уточнили, что 95-летняя королева продолжит исполнять обязанности в щадящем режиме.
Ранее в феврале у наследника престола принца Чарльза и его супруги Камиллы также был диагностирован коронавирус.
По данным агентства, Елизавета II была привита тремя дозами вакцины от COVID-19.