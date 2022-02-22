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Рада зарегистрировала предложения о разрыве дипотношений с РФ и введении военного положения в ЛДНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановлений об обращении парламента к президенту Владимиру Зеленскому о введении военного положения в Донецкой и Луганской областях, о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Как сообщается на сайте парламента народный депутат Оксана Савчук (внефракционная) предлагает Верховной Раде обратиться к Зеленскому с просьбой ввести военное положение на территориях Луганской и Донецкой областей, а также прекратить транспортное сообщение с Российской Федерацией и закрыть границу с РФ и Беларусью (проект постановления № 7095).

Савчук также зарегистрировала проект постановление № 7093 о разрыве дипломатических отношений между Украиной и РФ. Прекратить дипотношения с Россией предлагает и нардеп Алексей Гончаренко (проект постановления № 7092).

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