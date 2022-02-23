МИД Украины рекомендовал украинцам выехать из России

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины в связи с ожидаемым ограничением возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ рекомендует украинцам воздержаться от любых поездок в Россию.

Гражданам Украины, которые уже находятся в РФ, рекомендуется немедленно выехать.

Как отметили в министерстве, "подчеркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации".

Сообщается, что в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, граждане Украины могут обратиться в посольство Украины, а также в консульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.