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В ЛНР сообщили о стягивании к линии фронта артиллерии украинской армии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) переместили к линии соприкосновения в Донбассе дополнительные подразделения артиллерии, заявил представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

"Резкое увеличение количества и интенсивности обстрелов (...) связано со стягиванием к линии боевого соприкосновения дополнительных подразделений артиллерии", - сообщил Филипоненко в среду журналистам.

По его данным, 22 февраля в район подконтрольного Киеву населенного пункта Ольховое выведены три единицы реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" из состава 26-й артиллерийской бригады украинской армии. "В связи с этим ожидаем удары противника с применением реактивной артиллерии по населенным пунктам республики", - сообщил Филипоненко.

"Кроме того, в районе населенного пункта Новозвановка (под контролем ВСУ - ИФ) вскрыты огневые позиции минометной батареи 82-мм минометов из состава 24-й бригады", - сказал он.

"В населенном пункте Троицкое (также под контролем ВСУ - ИФ) зафиксированы новые огневые позиции четырех 122-мм гаубиц Д-30 из состава 30-й бригады", - сообщил Филипоненко.

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