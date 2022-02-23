Пушилин рассчитывает на мирное восстановление ДНР и ЛНР в "исторических границах"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос выхода ДНР и ЛНР на административные границы Донецкой и Луганской областей может решиться "сам собой", но мирный путь предпочтительней, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Ситуация такая, что вопрос выхода ДНР и ЛНР на исторические границы может решиться сам собой, хотелось бы, чтобы миром", - сказал он в среду на пресс-конференции.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Стороны подписали договоры о дружбе и сотрудничестве.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.