ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы и ограничил доступ РФ к финрынкам

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за обращение к президенту России Владимиру Путину о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, и еще против 27 высокопоставленных лиц и организаций, говорится в заявлении, распространенном в среду в Брюсселе.

"Совет ЕС сегодня принял решение по пакету мер в ответ на решение Российской Федерации признать неподконтрольные правительству территории Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований и на последующее решение об отправке туда российских войск", - говорится в коммюнике.

Меры включают заморозку активов и запрет на предоставление средств лицам и организациям, включенным в перечень, а также запрет на поездки и транзит через территорию ЕС.

Также ЕС ввел санкции для ограничения доступа РФ к финансовым рынкам и капиталам. Речь идет о "секторальном запрете на финансирование РФ, ее руководства и Центробанка".

"Ограничивая возможности России и ее руководства получать доступ к капиталам и финансовым рынкам ЕС, Евросоюз стремится ограничить финансирование агрессивных российских политик", - отмечается в документе.

Таким образом ограничительные меры, связанные с нарушением территориальной целостности Украины, теперь затрагивают 555 лиц и 52 организации.

Из заявления следует, что ЕС готов принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости, подтверждает поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее границах, признанных международным сообществом.

Брюссель призвал Москву отменить решение о признании ДНР и ЛНР и вернуться к переговорам в нормандском формате и в рамках трехсторонней контактной группы, а другие государства - не следовать решению России.

Санкции вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которое ожидается позднее в среду.