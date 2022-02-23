Доллар и евро подорожали к уровню закрытия предыдущего дня более чем на 2 рубля

Рубль усилил падение в среду вечером, обновив минимумы вторника

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно дорожают на Московской бирже в среду вечером; рубль усилил падение к бивалютной корзине и обновил минимумы предыдущего дня, отыгрывая возросшие геополитические и санкционные риски после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Курс доллара США составил 80,845 руб. в 19:00, что на 2,04 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня (на пике роста доллар локально превышал отметку 81 руб. впервые с 23 марта 2020 года). Евро к этому моменту стоил 91,5075 руб., подорожав на 2,06 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,05 рубля - до 85,64 рубля.

Таким образом, после локальной коррекции, отмечавшейся во второй половине торгов вторника и в начале дня 23 февраля, рубль возобновил падение на фоне высоких геополитических и санкционных рисков после признания Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, свой отпечаток накладывает и общее снижение ликвидности внутреннего валютного рынка в праздничный для России день - возросший спрос на валюту не находит должного предложения со стороны компаний-экспортеров.

К тому же продолжают поступать тревожные новости о все новых и новых обстрелах в Донбассе, сообщения о призыве резервистов на Украине, что лишь усиливает напряженность и увеличивает вероятность перехода противостояния в более "горячую фазу". А как следствие растет и угроза новых санкций в отношении России - и ЕС, и США, а также другие страны, оглашая во вторник-среду новые санкционные ограничения, предупреждают, что давление на РФ может быть усилено в случае дальнейшего обострения ситуации.

США раскрыли содержание первого санкционного пакета, принятого в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. Блокирующие санкции, то есть включение в SDN List, затронут две крупные финансовые группы - ВЭБ и "military bank" (имелся в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК).

Все американские активы граждан и организаций, попавших в SDN List, замораживаются. Транзакции фигурантов списка с резидентами США или на территории США запрещены. Исключения или отсрочки оговариваются отдельными документами OFAC - подразделения Минфина США, ответственного за правоприменение в области санкций.

Санкции коснулись и доступа России к внешним рынкам заимствований. США вводят запрет на покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния после 1 марта 2022 года. Усиление рестрикций в отношении суверенного долга еще сильнее отсекает Россию от источников денежных поступлений "для финансирования приоритетов правительства и президента Путина, включая дальнейшее вторжение на Украину", говорится в сообщении OFAC.

Таким образом, санкции в отношении вторичного рынка ОФЗ пока реализованы в не самом жестком варианте, так как не требуют от американских финансовых организаций избавляться от облигаций "старых" выпусков, размещенных до санкций на "первичку".

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на американское официальное лицо, администрация президента США Байдена готова при необходимости вводить санкции против других российских финансовых организаций, в частности, против Сбербанка и ВТБ. Источник агентства добавил, что "ни одна финансовая структура России не будет в безопасности, если вторжение продолжится".

Евросоюз в среду ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за обращение к президенту России Владимиру Путину о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, и еще против 27 высокопоставленных лиц и организаций. Меры включают заморозку активов и запрет на предоставление средств лицам и организациям, включенным в перечень, а также запрет на поездки и транзит через территорию ЕС.

Также ЕС ввел санкции для ограничения доступа РФ к финансовым рынкам и капиталам. Речь идет о "секторальном запрете на финансирование РФ, ее руководства и Центробанка". "Ограничивая возможности России и ее руководства получать доступ к капиталам и финансовым рынкам ЕС, Евросоюз стремится ограничить финансирование агрессивных российских политик", - отмечается в документе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переместили к линии соприкосновения в Донбассе дополнительные подразделения артиллерии, заявил представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко. Призыв резервистов в ряды Вооруженных сил Украины начался в среду.

Что касается традиционных факторов влияния на нацвалюту - динамики нефти и мировых рынков капитала, то они неоднозначны и противоречивы. Так, с одной стороны, мировые цены на газ и нефть растут (апрельские фьючерсные контракты на Brent дорожают на 1,2%, до $97,97 за баррель), но с другой стороны - американские фондовые индексы снижаются в начале торгов среды на 0,2-0,7%. При этом фондовые площадки Европы демонстрируют смешанную динамику в пределах "плюс-минус" 0,4%.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) 23 февраля Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые составляют на данный момент 80,4194 руб. и 90,882 руб. соответственно. Таким образом, доллар торгуется на Московской бирже в среду вечером на 42,56 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 62,55 копейки выше официального курса.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на Московской бирже 23 февраля не проводились в связи с официальным выходным днем в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 19,19 копейки по отношению к вторнику и составил 79,8043 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 538,213 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на Московской бирже также не проводились в среду. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 26,87 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 90,4351 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил всего EUR97,769 млн.

В силу того, что в России 23 февраля является официальным праздничным днем, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в среду не рассчитывались.