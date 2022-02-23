Журналисты телеканала "Звезда" попали под обстрел в пригороде Донецка

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в пригороде Донецка, сообщил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"По оперативной информации, в ходе работы на месте разрушений жилых домов в районе н.п. Спартак съемочная группа журналистов ТК "Звезда" попала под обстрел украинских боевиков из 56-й бригады", - заявил Басурин журналистам в среду.

Всего, по данным народной милиции ДНР, с начала суток среды зафиксировано 29 обстрелов территории республики. "Из них 28 раз - с применением 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов, выпустив 296 снарядов и мин", - добавил Басурин.

Вместе с тем, в телеграм-канале "Звезды" размещено видео момента обстрела во время съемки сюжета в районе населенного пункта "Спартак". Из видео следует, что никто в результате обстрела не пострадал.

"По предположительным данным Народной милиции ДНР, это была атака беспилотника", - говорится в сообщении.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.