СЦКК зафиксировал обстрел украинскими военными 11 населенных пунктов ЛНР

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в течение почти полутора часов обстреляли 11 населенных пунктов Луганской народной республики, в том числе с применением крупнокалиберной артиллерии, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано 16 обстрелов", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

В нем отмечается, что с 19:45 по 21:10 (совпадает с Москвой) украинские военные обстреляли 11 населенных пунктов ЛНР. При обстрелах ВСУ применяли артиллерию калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, сообщили в представительстве.

Ранее в ведомстве сообщили, что в результате обстрела территории ЛНР в среду погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.