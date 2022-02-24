В Донецке с перебоями работает мобильная связь

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В работе связи республиканского мобильного оператора ДНР "Феникс" возникли перебои, сообщает "Донецкое агентство новостей" (ДАН).

"Перебои возникли в работе мобильной связи республиканского оператора "Феникс", - говорится в сообщении агентства в ночь на четверг.

По данным агентства, во многих районах Донецка в настоящее время связь отсутствует, но при этом продолжает работать мобильный интернет, мессенджеры, социальные сети.

"Доступны по-прежнему звонки через интернет", - уточняет ДАН.

Причина перебоев на настоящий момент не известна, заключает агентство.

"Феникс" - единственный мобильный оператор в регионе.